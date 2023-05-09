بهوية "صُنِعَ في السعودية".. "تنمية الصادرات" تُشارك بمعرض النقل 2023 في ميونخ

يُذكر أنّ صادرات المملكة من قطاع الخدمات سجّلت أفضل أداء لها في عام 2022م مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت قيمتها 119.9 مليار ريال سعودي، وسجّل قطاع النقل منها ما قيمته 17.8 مليار ريال سعودي، إلى جانب ذلك، حققت صادرات المملكة غير النفطية إلى جمهورية ألمانيا خلال الخمس سنوات الماضية (2018م – 2022م) ما قيمته 10.1 مليار ريال سعودي، جاء قطاع "الآلات الثقيلة والإلكترونيات" في أعلى القطاعات المصدّرة إلى ألمانيا بقيمة بلغت 4 مليارات ريال سعودي، يليه قطاع " المركبات وقطع الغيار" بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي.