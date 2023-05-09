بهوية "صُنِعَ في السعودية".. "تنمية الصادرات" تُشارك بمعرض النقل 2023 في ميونخ

تُشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) في معرض النقل والخدمات اللوجستية، والذي يقام بمدينة ميونخ في ألمانيا، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري، تحت هوية "صُنِع في السعودية".
ويُعد المعرض واحدًا من أهم المعارض التجارية الرائدة والمتخصّصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ويقام كل عامين في مدينة ميونخ بألمانيا، حيث يوفر المعرض منصةً فريدةً للاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال على المستوى العالمي، ويضم فعاليات متنوعة مثل المؤتمرات والمحاضرات وورش العمل والعروض التجارية.
ويضم جناح "صناعة سعودية" المشارك في المعرض لهذا العام 13 شركة وطنية متخصّصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث تأتي مشاركة "الصادرات السعودية" في معرض النقل والخدمات اللوجستية انطلاقًا من دورها الرئيسي في الترويج للسلع والخدمات الوطنية والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وفتح فرص تصديرية جديدة أمامها، وربط المصدّرين بالمشترين المحتملين في الأسواق الدولية المستهدفة.
يُذكر أنّ صادرات المملكة من قطاع الخدمات سجّلت أفضل أداء لها في عام 2022م مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت قيمتها 119.9 مليار ريال سعودي، وسجّل قطاع النقل منها ما قيمته 17.8 مليار ريال سعودي، إلى جانب ذلك، حققت صادرات المملكة غير النفطية إلى جمهورية ألمانيا خلال الخمس سنوات الماضية (2018م – 2022م) ما قيمته 10.1 مليار ريال سعودي، جاء قطاع "الآلات الثقيلة والإلكترونيات" في أعلى القطاعات المصدّرة إلى ألمانيا بقيمة بلغت 4 مليارات ريال سعودي، يليه قطاع " المركبات وقطع الغيار" بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي.
وتسعى "الصادرات السعودية" من خلال هذه المشاركات إلى رفع نسبة الصادرات الوطنية وتعزيز صورتها في مختلف الأسواق الواعدة وجعلها خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي؛ بما يسهم في تحقيق مُستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.