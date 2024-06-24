السبت.. الأرض على موعد مع ألمع مرور لكويكب من الفئة الخطرة منذ 12 سنة

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيان أوردته "سبق"، أن ما يميز هذا الحدث أن الكويكب سيكون لامعًا جدًّا عند اقترابه من الأرض ليصل إلى القدر 8.6، بمعنى أنه يمكن رؤيته باستخدام منظار بسيط إذا عُرف موقعه في السماء، ولم يمر كويكب بالقرب من الأرض بهذا اللمعان منذ أكثر من 12 عامًا، وضمن ما هو مكتشف حاليًا، فإنه لن يتكرر مثل هذا المرور حتى عام 2028.