السبت.. الأرض على موعد مع ألمع مرور لكويكب من الفئة الخطرة منذ 12 سنة

تشهد الكرة الأرضية يوم السبت المقبل 29 يونيو الجاري، مرور الكويكب (2024 MK) على مقربة كبيرة من الأرض في الساعة 01:41 ظهرًا بتوقيت غرينتش.
وسيقع الكويكب حينها على مسافة 295 ألف كم من الأرض فقط، وهي تمثل ثلثي بُعد القمر عن الأرض، وقد تم اكتشاف هذا الكويكب قبل عدة أيام، وتحديدًا يوم 16 يونيو الحالي، ويبلغ قطره 187 مترًا، وهو مصنف من فئة الكويكبات محتملة الخطورة (Potentially Hazardous Asteroid).
وأوضح مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، في بيان أوردته "سبق"، أن ما يميز هذا الحدث أن الكويكب سيكون لامعًا جدًّا عند اقترابه من الأرض ليصل إلى القدر 8.6، بمعنى أنه يمكن رؤيته باستخدام منظار بسيط إذا عُرف موقعه في السماء، ولم يمر كويكب بالقرب من الأرض بهذا اللمعان منذ أكثر من 12 عامًا، وضمن ما هو مكتشف حاليًا، فإنه لن يتكرر مثل هذا المرور حتى عام 2028.
وقال "عودة": ستكون سرعة الكويكب أثناء مروره بالقرب من الأرض حوالى 34 ألف كيلومتر في الساعة، وستكون سرعته الظاهرية في السماء بمقدار 6.5 درجات في الساعة الواحدة، وهذا رقم كبير جدًّا؛ بمعنى أنه يتحرك ظاهريًّا بمقدار 13 ضعف سرعة القمر في السماء.
وتابع: في يوم 29 يونيو، وبسبب سرعته الكبيرة؛ فإن الكويكب سيقطع العديد من المجموعات النجمية أثناء حركته في السماء، فسيبدأ اليوم وهو في مجموعة "الأرنب"، ثم سينتقل إلى مجموعة "مربع النجار"، ثم برج "العقرب"، ثم برج "القوس"، ثم مجموعة "العقاب"، ثم برج "الدلو"، ثم مجموعة "الدولفين"، ثم مجموعة "قطعة الفرس".
وبالنسبة للمنطقة العربية فقد أبان "عودة" أن مرور الكويكب سيحدث نهارًا، وفي انتظار حلول الظلام في شرق العالم العربي يوم 29 يونيو وارتفاع الكويكب في السماء بحدود الساعة 05:30 عصرًا بتوقيت غرينتش، فإن لمعان الكويكب سينخفض إلى القدر 10، بمعنى أنه يحتاج إلى تلسكوب صغير لمشاهدته.
وهناك اهتمام عالمي بهذا المرور، وهناك العديد من الجهات العالمية التي ستقوم ببث الحدث على الهواء مباشرة.
وأشار إلى أن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي سيشارك مع مجموعة من المراصد العالمية في رصد الكويكبات التي تشكل خطرًا على الأرض، ضمن برنامج يشرف عليه مرصد كتالينا الشهير؛ بحيث شارك مرصد الختم حتى الآن بتأكيد اكتشاف أكثر من 30 كويكبًا، عدد منهم من فئة الكويكبات القريبة من الأرض (NEO).
وهناك اهتمام دولي بهذه المجموعة من الكويكبات، لأنها تشكل خطرًا حقيقيًّا في حالة اصطدام أحدها بالأرض، ولذلك يقوم الفلكيون برصد وتحديد مواقع هذه الأجرام بشكل مستمر؛ إذ إنه من شأن متابعة رصد هذه الأجرام تنقيح وتصحيح مدار الكويكب خاصةً في حالة حدوث تأثيرات جاذبية على مداره لدى مروره بالقرب من جرم سماوي آخر مثل كوكب المشتري؛ ولذلك يقوم مرصد الختم الفلكي برصد مثل هذه الأجرام كلما سنحت الفرصة، ويقوم بإرسال تقرير رصدي إلى الاتحاد الفلكي الدولي.