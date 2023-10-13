مفاجأة لزوار معرض الصقور والصيد.. دب قطبي يزيد طوله على 3 أمتار

عاش زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023 تجربة ثرية من خلال الجناح البلجيكي "جان بيير جيرارد" المتخصص بعرض مجموعة من الحيوانات المحنطة، ومنها فصائل مختلفة للنمور، وعدد من الدببة القطبية.
وفوجئ الزوار بحجم الدب القطبي والذي يزيد طوله على 3 أمتار، وهو ما جعل العائلات تتسابق للتصوير معه، والتعرف على أنواع النمور الحاضرة في الجناح.
وأوضح المشرف على الجناح حمزة شطيبي أنهم يسعون من مشاركتهم الأولى في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي لتعريف الجمهور في المملكة والخليج العربي بمنتجاتهم التي تعمل في هذا المجال منذ 100 عام.
وذكر أنهم يقومون بتحنيط الحيوانات بعد موتها بشكل طبيعي، واستقطابها من حدائق الحيوانات أو المحميات الطبيعية، وذلك بطرق احترافية تضمن الحفاظ على جلد وجسد الحيوان بعد موته، مستفيدين من التقنيات الحديثة التي وصل لها علم التحنيط، دون إغفال لاتفاقية واشنطن التي تسعى للسيطرة على التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الميتة والحية؛ بهدف حماية تلك الكائنات المهددة بالانقراض بسبب التجارة الدولية.
وبيّن أن الجناح يحتوي على عدد من النمور السيبيرية والبنغالية، إضافةً لدببة قطبية كندية، فيما نسعى في المشاركات القادمة إلى إحضار مجموعة أخرى من الحيوانات المحنطة، كالقطط والغزلان والطيور والأسود والفهود، وذلك بعد أن وجدنا الإقبال الكبير للمعرض وتفاعل الزوار مع الجناح.
يشار إلى أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يستمر حتى السبت المقبل، ويستقبل زواره يوميًا خلال الساعات (4 - 11 مساءً)، يتيح الدخول لجميع أجنحته بشكل مجاني.