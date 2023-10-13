مفاجأة لزوار معرض الصقور والصيد.. دب قطبي يزيد طوله على 3 أمتار

وذكر أنهم يقومون بتحنيط الحيوانات بعد موتها بشكل طبيعي، واستقطابها من حدائق الحيوانات أو المحميات الطبيعية، وذلك بطرق احترافية تضمن الحفاظ على جلد وجسد الحيوان بعد موته، مستفيدين من التقنيات الحديثة التي وصل لها علم التحنيط، دون إغفال لاتفاقية واشنطن التي تسعى للسيطرة على التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات الميتة والحية؛ بهدف حماية تلك الكائنات المهددة بالانقراض بسبب التجارة الدولية.