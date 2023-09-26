"تزايد للتطوير العقاري" تطلق أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة "حياة فيلا" القيروان

وواصل "الضويان": "إن مشروع "حياة فيلا القيروان" يأتي ضمن سلسلة مشاريعنا العقارية "حياة"، والتي نلتزم فيها بِتطبيق ممارسات التطوير العقاري المُستدام بِما يرتقي لِتطلعات الأُسر السعودية، ويوائم نمط الحياة المحليّ العصري والمستقبليّ، وسنواصل الإسهام في تطوير مشاريع عقارية استثنائية، وابتكار منتجاتٍ ووجهاتٍ حضريةٍ تراعي الاستدامة، وتختار التكامل مع البنية العمرانية والمجتمعية، بقيمتها الراسخة، وبيئتها العامرة، وبنيانها المتين".