الفالح: سنحتاج تريليونات الدولارات لإعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية.. والمملكة ستقودها
أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، قدرة المملكة على حصد مواردها والتنقيب عنها؛ مشيرًا إلى إمكانية زيادة عمليات الاستكشاف بشكل كبير.
وقال وزير الاستثمار خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي: سنحتاج تريليونات الدولارات في العقود القادمة لإعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية والمملكة ستكون قائدتها.
وتابع الوزير: على العالم أن يجتمع مع ما يواجهه من تحديات لإمكانية الوصول لنصف المواد الحيوية المطلوبة عالميًّا.
يُذكر أنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة.
وتشهد أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.