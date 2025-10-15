محافظ الطائف يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم

رفع الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، باسمه ونيابةً عن أهالي المحافظة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026م.
وأشاد بما تحقق من إنجاز وطني كبير يجسد ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعم ورعاية واهتمام متواصل بالقطاع الرياضي، والذي أسهم في تمكين الشباب السعودي من تحقيق النجاحات على المستويين الإقليمي والدولي، امتدادًا لمسيرة التطور الشامل التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
كما هنأ محافظ الطائف الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني، واللاعبين، وجماهير الوطن، على هذا الإنجاز الرياضي المشرف، متمنيًا لـ المنتخب السعودي دوام التوفيق وتحقيق مزيد من الانتصارات التي ترفع راية المملكة في المحافل العالمية.