محافظ الطائف يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم

كما هنأ محافظ الطائف الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والجهازين الإداري والفني، واللاعبين، وجماهير الوطن، على هذا الإنجاز الرياضي المشرف، متمنيًا لـ المنتخب السعودي دوام التوفيق وتحقيق مزيد من الانتصارات التي ترفع راية المملكة في المحافل العالمية.