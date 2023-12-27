محليات

"تنمية الموارد البشرية" يحذّر مستفيدي إعانة البحث عن عمل من الاستعانة بشخص أو جهة في أي مهام أو التزامات

أوضح أن له حق استرداد مبالغ الإعانة المصروفة من المستفيدين المخالفين عند مخالفة تنظيم ولائحة البرنامج