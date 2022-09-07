تفاعُل طفل الحقائب الثلاث يتواصل: محافظ خميس مشيط يمنحه مبلغًا ماليًّا وهدايا لشقيقتَيْه

وأبدى كل من محافظ خميس مشيط ومدير تعليم عسير إعجابهما بصنيع الطفل الذي ينم عن التربية الحسنة، وتقمصه دور المسؤول رغم صغر سنه، ونحول جسده.

وما بين معجب بالموقف ومنكر له انقسم المتابعون؛ إذ رأى بعضهم أن فيه إضرارًا بالطفل، وتعريضًا له للإصابة، أو ما يتبع ذلك من أضرار صحية لا قدر الله، إلا أن الموقف الإيجابي طغى على الموقف، وتغنَّى به الأغلبية شعرًا ونثرًا.

يُذكر إلى أن الطالب مشعل يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس في محافظة خميس مشيط، وشقيقتَيْه "نورة وسارة" تدرسان في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة الـ52 للبنات بالمحافظة ذاتها.