8.2 مليار دولار من السعودية لدعم الأمم المتحدة والعمل الإنساني عالميًا

ويأتي هذا ضمن رؤية المملكة الساعية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، من خلال مؤسساتها الوطنية المتخصصة، وعلى رأسها مركز الملك سلمان، الذي نفّذ منذ تأسيسه قبل عشرة أعوام (3786) مشروعًا إنسانيًا في (109) دول، تجاوزت قيمتها الإجمالية (8.2) مليار دولار أمريكي.