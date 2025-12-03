سحر الشتاء في السعودية.. خمس وجهات دافئة تستقطب زوار العالم... تعرف عليها

مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف دول العالم خلال موسم الشتاء، تتحول السعودية إلى واحدة من أبرز الوجهات الدافئة التي يفضّلها المسافرون، بفضل طقسها المعتدل وتنوع طبيعتها الساحرة. وتستقبل عدة مدن سعودية زوارها هذا الموسم بفعاليات ثقافية وتجارب بحرية وصحراوية، ومواقع تاريخية تمنحهم شتاءً مختلفًا تحت شمس دافئة. وفيما يلي أبرز خمس وجهات سعودية دافئة خلال شتاء 2025.
العلا.. دفء الشمس
تواصل العلا جذب الزوار بطقسها الشتوي المعتدل الذي يتيح استكشاف معالمها الأثرية الشهيرة مثل الحِجر وجبل الفيل ودادان. وتشهد المنطقة فعاليات “شتاء طنطورة” التي تجمع بين الحفلات الموسيقية العالمية وتجارب المغامرات والأنشطة الصحراوية، إضافة إلى منتجعات توفر أعلى مستويات الضيافة الفاخرة.
جازان.. جزر عذراء
تُعد جازان من أكثر المناطق دفئًا في المملكة، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 24 و28 درجة شتاءً. وتبرز جزر فرسان بمياهها الفيروزية وشعابها المرجانية وجهةً رئيسية لعشاق الغوص والرحلات البحرية. كما تعيش المنطقة أجواء سياحية نشطة بفضل تنوّع الطبيعة فيها ووفرة الفواكه الاستوائية.
ينبع.. البحر الأحمر
تتميز ينبع بشواطئها الدافئة وطقسها المعتدل خلال فصل الشتاء، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة ومحترفي رياضات الغوص والسنوركلينغ. وتستقطب مراسي ينبع وممشى الكورنيش العائلات والزوار، فيما تواصل الشعاب المرجانية استقطاب محبي الحياة البحرية من حول العالم.
الأحساء.. واحة التاريخ
تقدّم الأحساء تجربة شتوية ثرية بطقس معتدل يتيح زيارة أكبر واحة نخيل في العالم المسجلة ضمن قائمة اليونسكو. وتمتاز المنطقة بتنوع مواقعها السياحية، من سوق القيصرية التاريخي، إلى جبل القارة بتشكيلاته الفريدة، وصولًا إلى بحيرة الأصفر التي تشكل لوحة طبيعية وسط الصحراء. وتستضيف الأحساء فعاليات تراثية وثقافية تعكس مكانتها الحضارية.
جدة.. نبض الحياة
تستقبل جدة زوار العالم بأجواء شتوية معتدلة تجعل الواجهة البحرية وجهة رئيسية للاستمتاع بالأنشطة البحرية والمقاهي والمطاعم المطلة على البحر. كما تُعد منطقة البلد التاريخية المدرجة في اليونسكو من أهم محطات الزوار، إلى جانب الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشهدها المدينة طوال الموسم.
ومع تنوّع التجارب وتطور البنية التحتية وزيادة الرحلات الدولية، ترسخ السعودية مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الشتوية الدافئة التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.