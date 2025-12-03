سحر الشتاء في السعودية.. خمس وجهات دافئة تستقطب زوار العالم... تعرف عليها

مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف دول العالم خلال موسم الشتاء، تتحول السعودية إلى واحدة من أبرز الوجهات الدافئة التي يفضّلها المسافرون، بفضل طقسها المعتدل وتنوع طبيعتها الساحرة. وتستقبل عدة مدن سعودية زوارها هذا الموسم بفعاليات ثقافية وتجارب بحرية وصحراوية، ومواقع تاريخية تمنحهم شتاءً مختلفًا تحت شمس دافئة. وفيما يلي أبرز خمس وجهات سعودية دافئة خلال شتاء 2025.