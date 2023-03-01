انطلاق فعاليات الدفاع المدني في العثيم مول الربوة تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، شركة عبدالله العثيم للاستثمار؛ لاستضافتها فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، التي انطلقت اليوم بالعثيم مول الربوة بالرياض، تحت شعار "السلامة هدف ووقاية".
وتتضمّن الفعاليات معرضًا مصاحبًا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، إضافة إلى ورش عمل تعليمية وتوعوية وإرشادية تهدف لنشر ثقافة السلامة بين كافة فئات المجتمع، والتعريف بكيفية الحفاظ على السلامة في المحيط الأسري والمنشآت العامة والخاصة وأماكن العمل، كما تتضمّن الفعاليات مسابقات وبرامج تفاعلية وعروضًا ترفيهية جاذبة.
وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالله بن صالح العثيم، شكرَه وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض؛ لتكريمه المشاركين والداعمين لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، والذي يأتي في إطار دعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، للدفاع المدني، وتوفير كل الإمكانات من أجل تعزيز وتحديث قدراته لأداء مهامه الوطنية والإنسانية في كافة أرجاء المملكة.
ومن جانبه عبّر الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، عن ترحيبه بتنظيم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعثيم مول الربوة، أحد مجمعات الشركة، تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أن رعاية سموه الكريم للاحتفال تعدُّ دعمًا وحافزًا للمزيد من العطاء والتعاون المثمر، وتشجيعًا للجهات التي تستضيف مثل هذه الفعاليات المهمة، فضلًا عن تعزيز المشاركات المجتمعية في دعم الجهود العظيمة التي يقوم بها الدفاع المدني.
وأشاد "بن عميره" بالجهود التي يقدمها الدفاع المدني من أجل سلامة أبناء الوطن والمقيمين، ودوره الفاعل في الحفاظ على منشآتنا التنموية والاقتصادية بكل كفاءة ومسؤولية.
يذكر أن شركة عبد الله العثيم للاستثمار "الراعي الاستراتيجي" للاحتفال، درجت على رعاية واستضافة فعاليات الدفاع المدني، وذلك في إطار علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تعزيز دور الدفاع المدني، والارتقاء الدائم والمستمر بقدراته وطاقاته في كافة المجالات.