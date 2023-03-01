انطلاق فعاليات الدفاع المدني في العثيم مول الربوة تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"

ومن جانبه عبّر الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، عن ترحيبه بتنظيم فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعثيم مول الربوة، أحد مجمعات الشركة، تحت رعاية سمو أمير منطقة الرياض، مؤكدًا أن رعاية سموه الكريم للاحتفال تعدُّ دعمًا وحافزًا للمزيد من العطاء والتعاون المثمر، وتشجيعًا للجهات التي تستضيف مثل هذه الفعاليات المهمة، فضلًا عن تعزيز المشاركات المجتمعية في دعم الجهود العظيمة التي يقوم بها الدفاع المدني.