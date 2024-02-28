نائب وزير الصناعة يلتقي عددًا من رؤساء الشركات الدولية في "ميامي"

عقد نائبُ وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، عدةَ لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء ومسؤولي الشركات الدولية، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للمعادن والمعادن الحرجة، المنعقد في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.