أمير جازان يطالب المحافظين بتقديم أفضل الخدمات ومتابعة سير المشروعات

رأس أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم، الاجتماع الدوري الثاني لمحافظي المحافظات الثاني بالمنطقة للعام المالي 1443/ 1444هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى في الإمارة.
واستهل أمير المنطقة الاجتماع بكلمة أبرز فيها أهمية الدور المناط بالمحافظين في متابعة سير العمل بالمشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة، إلى جانب الخدمات المقدمة، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، ومتابعة سير المشروعات وفق البرامج وآليات الخطط المعدة لها، وتذليل جميع العقبات إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم المواطن ويسهم في دفع عجلة التنمية وفق رؤية المملكة المستقبلية.
وأوضح أمين عام مجلس المنطقة شاهر بن شهاب الجنفاوي، أن الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والذي تم من خلالها مناقشة كافة التقارير، واستعراض ومتابعة تنفيذ المشروعات وكل ما يسهم في رفع مستوى سير أداء الأجهزة الحكومية في المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها وتلبية احتياجاتها الخدمية والتنموية، وتحقيقاً لبرنامج "جودة الحياة"، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم وفقاً لتطلعات وتوجيهات قيادة المملكة.
حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن هادي الشمراني.