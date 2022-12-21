أمير جازان يطالب المحافظين بتقديم أفضل الخدمات ومتابعة سير المشروعات

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة شاهر بن شهاب الجنفاوي، أن الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والذي تم من خلالها مناقشة كافة التقارير، واستعراض ومتابعة تنفيذ المشروعات وكل ما يسهم في رفع مستوى سير أداء الأجهزة الحكومية في المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها وتلبية احتياجاتها الخدمية والتنموية، وتحقيقاً لبرنامج "جودة الحياة"، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم وفقاً لتطلعات وتوجيهات قيادة المملكة.