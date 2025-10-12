إنجاز طبي غير مسبوق في المملكة والشرق الأوسط: زراعة أصغر سماعة عظمية لعشرينية بمكة

وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية، أن المستفيدة كانت تعاني من التهابات متكررة وصديد في الأذن اليسرى، إلى جانب ضعف سمعي توصيلي بلغ نحو 45 ديسيبل، وخضعت لعمليتين جراحيتين لتنظيف عظمة الخشاء، تلتها فحوصات دقيقة بالأشعة المغناطيسية التي أكدت خلو المنطقة من أي تسوس، مما مكّن الفريق الطبي من الانتقال إلى مرحلة البحث عن حل تقني متقدم لتحسين السمع.