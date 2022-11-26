السفير النرويجي: المأكولات البحرية جزءٌ لا يتجزأ من ثقافتنا.. ونتطلع لتوسيع التعاون مع المملكة

وقال السفير: "المملكة العربية السعودية غنية جدًّا بالموارد الطبيعية، وجَلَب النفط والغاز الازدهار للبلاد بالطريقة نفسها التي فُعل بها في النرويج على هذا النحو. ومملكتنا لها تاريخ مماثل، وفي الوقت الحاضر لدينا طموحات في جميع صناعاتنا للإدارة المستدامة لمواردنا الطبيعية. فقبل النفط والغاز بفترة طويلة كانت الأسماك هي التي جلبت الناس إلى النرويج، وأطعمت السكان، وبمرور الوقت جلبت الازدهار للمجتمعات الساحلية، وبدأ تصدير المأكولات البحرية لدينا بالفعل منذ 1000 عام؛ لذلك يمكننا القول إن المأكولات البحرية جزء لا يتجزأ من ثقافتنا وتراثنا ومستقبلنا نظرًا للأهمية المركزية للمأكولات البحرية للعديد من المجتمعات في النرويج ولاقتصادنا".