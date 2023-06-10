"الفضلي" يُطلق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية.. بعد غدٍ

وتتضمّن الورشة التي تستمر يومين، محاور عديدة؛ أبرزها: آلية الإنذار المبكّر وفُرص التطوير، والخدمات والمبادرات الإقليمية، والتجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، إضافة إلى الجوانب التشريعية والقانونية، والأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية، إضافة إلى الدور المأمول من الجهات المستفيدة.