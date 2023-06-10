"الفضلي" يُطلق الآلية الجديدة للإنذار من الظواهر الجوية.. بعد غدٍ

يُطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ بعد غدٍ، الآلية الجديدة للإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية.
يأتي ذلك خلال الورشة الوطنية التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد، بمشاركة كافة الجهات الحكومية وذات العلاقة بالتعامل مع الظواهر الجوية.
وتتضمّن الورشة التي تستمر يومين، محاور عديدة؛ أبرزها: آلية الإنذار المبكّر وفُرص التطوير، والخدمات والمبادرات الإقليمية، والتجارب المماثلة ومدى الاستفادة منها، إضافة إلى الجوانب التشريعية والقانونية، والأنظمة والمعايير الدولية للإبلاغ عن الظواهر الجوية، إضافة إلى الدور المأمول من الجهات المستفيدة.