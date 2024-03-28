مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُنهي معاناة أربعيني مع مضاعفات ورم سرطاني كبير ونشط في منطقة الحوض

وفي المرحلة الثانية تم إجراء عملية جراحية معقدة استغرقت 8 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها تحرير الورم من التصاقاته بالأوعية الدموية ومن ثم عزلها، والتأكد من عدم تأثر الأعضاء التناسلية، تبع ذلك قص العظم المتضرر من الحوض بالجهة اليسرى واستئصال الورم بالكامل، ومن ثم إعادة الترميم وإغلاق الجرح برقعة جلدية خلفية. ونقل بعدها المريض للعناية المركزة لمدة 24 ساعة فقط، حيث أظهرت الفحوصات الأولية تحسن مؤشراته الحيوية، ثم تم تحويله إلى جناح التنويم لمدة 7 أيام، وخرج من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد، مع وضع خطة لمتابعته بالعيادة، ومباشرة المرحلة الثالثة من الخطة العلاجية، وذلك عبر زيارة عيادة الأورام المتكاملة والبدء في العلاج الكيماوي الوقتي .