مقتل 3 وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بـ "ميزوري الأمريكية"

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ويعتقد أن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا، في حادثي إطلاق نار بنفس المنطقة بكانزاس سيتي في وقت مبكر من صباح الأحد، حسبما ذكرت الشرطة ولاية ميزوري.