معرض الصحة العربي.. ‫"نوبكو" تقدم تجربتها في دعم قطاع الرعاية الصحية للمملكة

تستعد "نوبكو" الرائدة في تقديم منتجات الرعاية الصحية للقطاع الطبي الحكومي، والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ للمشاركة في معرض الصحة العربي الذي سينعقد في دبي في الفترة من 30 يناير - 2 فبراير الحالي 2023، ويعد أضخم معرض للممارسين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتنعقد النسخة الحالية للمعرض تحت شعار "قمة مستقبل الرعاية الصحية"، وبالتزامن مع تبني الابتكار وتصدر التكنولوجيا الجديدة للمشهد. الأمر الذي يمثل أهمية لـ"نوبكو" التي تعمل ضمن منظومة صحية متكاملة تعنى بتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعمل على تقديم حلول مبتكرة لخدمات الرعاية الصحية، مستندة على قدرات مالية ولوجستية، مكنتها من إدارة منافسات بقيمة أكثر من 100 مليار ريال.
وساعدت "نوبكو" باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنافسات وعمليات الشراء الدوائي وتقديم منتجات رعاية صحية ذات جودة عالية تخدم المرضى والمراجعين، وتمكّن الجهات الصحية من تقديم خدمات متطورة ومستدامة تواكب التحول الرقمي، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة لتعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال الرعاية الصحية حول العالم.
ويمثل المعرض المصاحب لمعرض الصحة العربي حدثاً مشتركاً في مجال الرعاية الصحية والمختبرات، يتيح التواصل مع أكثر من 51 ألف متخصص في مجال الرعاية الصحية، ويجمع زيادة على 70 شركة ناشئة تستعرض منتجاتها وتقدم الحلول المبتكرة في مجالات الوقاية، والإدارة، والعمليات، والتشخيص، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عارض من بلدان العالم، يعرضون مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الرعاية الصحية.
ومن بين العارضين تتواجد "نوبكو" بجناح متكامل تقدم فيه تجربتها في دعم قطاع الرعاية الصحية للقطاع الطبي الحكومي من خلال خدمات الشراء الموحد وإدارة المنافسات وتوفير خدمات لوجستية ذات جودة عالية، وعرض خبرتها في إدارة مستودعات القطاع الطبي الحكومي.
كما سيقف الزوار على تجربة السوق الإلكتروني كمنصة تستعرض وتوفر المنتجات الطبية للجهات الصحية الحكومية بأسعار منافسة عبر موردين معتمدين، وتقدم تجربة متميزة عبر برنامج "شارك" الذي يتيح تحريك وتبادل المخزون الإضافي بما يحقق الوفر الدوائي.
كما سيتعرف الزوار على دور خدمة "وصفتي" في تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية للمرضى عبر الصيدليات المجتمعية المشاركة في الخدمة، أيضاً سيكون المعرض فرصة للزوار للوقوف على جهود "نوبكو" في التحول الرقمي وحلول سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ودعم المحتوى المحلي في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وجودة الأعمال؛ لتقديم مستوى أعلى في الخدمات الصحية.