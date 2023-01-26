معرض الصحة العربي.. ‫"نوبكو" تقدم تجربتها في دعم قطاع الرعاية الصحية للمملكة

ويمثل المعرض المصاحب لمعرض الصحة العربي حدثاً مشتركاً في مجال الرعاية الصحية والمختبرات، يتيح التواصل مع أكثر من 51 ألف متخصص في مجال الرعاية الصحية، ويجمع زيادة على 70 شركة ناشئة تستعرض منتجاتها وتقدم الحلول المبتكرة في مجالات الوقاية، والإدارة، والعمليات، والتشخيص، بالإضافة إلى أكثر من 3000 عارض من بلدان العالم، يعرضون مجموعة واسعة من منتجات وخدمات الرعاية الصحية.