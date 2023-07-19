جازان.. مصادرة ٥٩٩ كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك

أسفرت الجولات الرقابية لأمانة منطقة جازان، عن مصادرة ٥٩٩ كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه والأطعمة والمشروبات، تمّ ضبطها مع باعة مخالفة للأنظمة والتعليمات في محافظة صبيا.