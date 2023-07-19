جازان.. مصادرة ٥٩٩ كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك

أسفرت الجولات الرقابية لأمانة منطقة جازان، عن مصادرة ٥٩٩ كيلوجراماً من الخضراوات والفواكه والأطعمة والمشروبات، تمّ ضبطها مع باعة مخالفة للأنظمة والتعليمات في محافظة صبيا.
وضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية المحافظة ٣١١ كيلو خضراوات وفواكه و١٨٠ كيلو من المكسرات، و١٠٨ لترات من العصائر والمشروبات، تباع في عربات مجهولة وبسطات مشوّهة للمظهر العام.
وتم إتلاف الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي كانت تُعرض للبيع بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، فضلاً عن تأثيرها السلبي في المشهد الحضري.