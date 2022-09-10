الفائزون بمبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" يشيدون بمستوى التنظيم وما تحقق من نجاح

وأكّد الفائز بجائزة "شخصية العام الثقافية" رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الجائزة تعد تكريماً للمثقفين السعوديين بشكلٍ عام، وتؤكّد الاهتمام الملحوظ من القيادة الحكيمة بالإرث الثقافي والتاريخي الذي تحظى به المملكة، معرباً عن شكره لسمو وزير الثقافة على تنظيم المحفل الوطني الكبير.