طلاب وطالبات "تعليم جدة" يحققون 7 جوائز كُبرى و13 خاصة بمعرض إبداع 2024

حقق طلاب وطالبات مدارس تعليم جدة 7 جوائز كُبرى و13 جائزة خاصة (محلية ودولية)، في إنجازٍ علمي جديد بمعرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع 2024)، الذي نظّمته مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، واحتضنته جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.
وفي هذا الصدد، جرى مساء أمس حفل استقبال للطلاب والطالبات الفائزين خلال وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد عودتهم من المشاركة، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني؛ وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور، متطلعين نحو المنافسة دولياً في آيسف 2024 بأمريكا.
من جانبها، هنّأت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي؛ الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم على هذا الإنجاز العلمي الذي أهّلهم لنيل شرف تمثيل المملكة في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية (آيسف) مقدمة الشكر والتقدير لكل المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس والمشرفين والمشرفات الذين كانوا خير معين لهم لتحقيق التفوق والإنجاز، مثمّنة جهود ومتابعة الشؤون التعليمية ممثلةً في إدارة تنمية القدرات ـ قسم الموهوبين، متطلعة أن تستمر مسيرة التفوق لرفع راية الوطن عاليًا في المحافل الدولية من خلال حصد المراكز المتقدمة في منافسات آيسف 2024 خلال المرحلة المقبلة.
وحقق طلاب مكة المكرّمة خلال منافسات إبداع 2024 المركز الأول للطالب إلياس ماهر خان -ثانوية دار الفكر العالمية- في مجال الطب الحيوي والعلوم الصحية. والمركز الثالث للطالبة يارا محمد البكري ـ ثانوية الأندلس العالمية، فرع الشاطئ، في مجال علوم الأرض والبيئة، والمركز الخامس للطالبة لانا حمزة المزروعي ـ دار التربية الحديثة الثانوية الأهلية، في مجال علم الأحياء الخلوية والجزئية، والمركز الخامس للطالبة تمارا عثمان راضي ـ ثانوية المعرفة العالمية بمجال علم الأحياء الدقيقة، والمركز الخامس الطالبة هدوى إبراهيم الرحيلي- البيان الثانوية الأهلية (مسار دولي) بمجال الفيزياء والفلك، والمركز السادس للطالب خالد هشام الحصين- دار الذكر الثانوية الأهلية بمجال الهندسة البيئية، والمركز السادس للطالبة ليان أحمد القرافي- دار الفكر الثانوية العالمية بمجال نظم البرمجيات.