طلاب وطالبات "تعليم جدة" يحققون 7 جوائز كُبرى و13 خاصة بمعرض إبداع 2024

من جانبها، هنّأت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي؛ الطلاب الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم على هذا الإنجاز العلمي الذي أهّلهم لنيل شرف تمثيل المملكة في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية (آيسف) مقدمة الشكر والتقدير لكل المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس والمشرفين والمشرفات الذين كانوا خير معين لهم لتحقيق التفوق والإنجاز، مثمّنة جهود ومتابعة الشؤون التعليمية ممثلةً في إدارة تنمية القدرات ـ قسم الموهوبين، متطلعة أن تستمر مسيرة التفوق لرفع راية الوطن عاليًا في المحافل الدولية من خلال حصد المراكز المتقدمة في منافسات آيسف 2024 خلال المرحلة المقبلة.