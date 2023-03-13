"الربيعة" يلتقي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز في الرياض اليوم، بالمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية كورين فلايشر، والوفد المرافق لها.