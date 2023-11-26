الدكتور وائل باجهموم: 49% معدل وفيات تأخُّر تشخيص العدوى البكتيرية والفطرية

وأضاف، تُعدّ مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) واحدة من أكبر المشكلات التي تُهدّد الصحّة العامّة العالمية اليوم؛ إذ يمكن أن تسبّب عدوى مكروبية بسيطة خطيرة إلى دخول المستشفى أو الاعتلال الشديد أو حتى الوفاة، نظراً للآليات الدائمة التطوّر التي تُمكِّن الكائنات الحيّة الدقيقة من البقاء على قيد الحياة من خلال التكيُّف مع التهديدات الحاليّة، تزداد مقاومة مضادّات الميكروبات وتتطوّر لأسبابٍ مختلفةٍ، بما في ذلك سوء استخدام المضادات الحيويّة والإفراط في استخدامها دون حاجة فعلية لها، وهو ما يُشار إليه باسم "العامل البشري" التي تعد أحد أهم العوامل المساهمة في نشر مقاومة مضادات الميكروبات التي يمكن السيطرة عليها بالوعي ونشر الثقافة الصحية.