"البيئة": السعودية تُنتج 89.5 ألف طن من المانجو سنويًّا.. وجازان تتصدر بإنتاج 60 ألف طن

وأشارت الوزارة إلى أن فاكهة المانجو من المحاصيل الاستوائية ذات المردود الاقتصادي العالي في السعودية، وفصل إنتاجها يستمر من إبريل حتى أغسطس. وتنتج السعودية أكثر من عشرين نوعًا مختلفًا من المانجو، تشمل أصناف: تومي أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكري، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي وبريبو. لافتة النظر إلى أن المانجو تمتاز بالعديد من الفوائد الصحية؛ فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب، وتقوي المناعة، وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع مرض السرطان، وتخفض الإصابة بفقر الدم، وهي كذلك مفيدة لصحة الجلد، وصحة العيون.