الأمن البيئي يضبط مخالفات متعددة لنظام البيئة تشمل استغلال الرواسب وإشعال النار ونقل الحطب

وفي محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن عقوبة ذلك تصل إلى (3,000) ريال، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.