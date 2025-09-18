الأمن البيئي يضبط مخالفات متعددة لنظام البيئة تشمل استغلال الرواسب وإشعال النار ونقل الحطب

واصلت القوات الخاصة للأمن البيئي جهودها في ضبط المخالفات البيئية بمناطق المملكة، حيث تمكنت من تسجيل ثلاث قضايا متنوعة شملت استغلال الرواسب، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، ونقل الحطب المحلي.
ففي منطقة مكة المكرمة، ضبطت القوات مواطنًا وثلاثة مقيمين من الجنسيتين الباكستانية والسودانية، لاستغلالهم الرواسب، حيث جرى ضبط أربع معدات تستخدم في تجريف ونقل التربة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، ضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بعد إشعاله النار في غير الأماكن المخصصة لها، مؤكدة أن عقوبة ذلك تصل إلى (3,000) ريال، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة حائل مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لنقله مترين مكعبين من الحطب المحلي، حيث سُلّمت الكميات المضبوطة للجهة المختصة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مبينة أن عقوبة نقل الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.