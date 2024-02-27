استعداداً لرمضان.. "بيئة مكة" تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام

كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، جولاته الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ والمواشي، قُبيل شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية ذات العلاقة؛ للتأكّد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات وتداولها، وجودة الخدمة المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق.
وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في مناطق مكة المكرّمة كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، حيث تتم الجولات بشكلٍ يومي لمراقبي مكاتب الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكلٍ مكثّف، والتأكّد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بوساطة الطبليات الملائمة، والتأكّد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة الجائلين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وأضاف الخليف؛ تأتي هذه الجولات المكثّفة تزامنًا مع جهود الوزارة بالتعاون مع عددٍ من الجمعيات الخيرية وحفظ النعمة؛ لتقديم الخضار والفواكه المصادر والصالحة للأكل، مشيراً لتوقيع فرع الوزارة عديداً من الاتفاقيات مع جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرّمة، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"، وجمعية حجر الخيرية، توافقاً مع مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء".
من جهته، كشف مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني؛ عن أنه جارٍ التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في إطار تنسيق الجهود ضمن خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك.
وأكّد ” الزهراني”؛ أن الفرق الفنية الميدانية تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على أسواق الجملة للخضار، حيث يتم سحب عيّنات عشوائية من المنتجات الزراعية وإرسالها للمختبر للتأكّد من سلامتها وجودتها، لافتاً إلى أن الجولات الرقابية والتفتيشية مستمرة لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكّد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكلٍ عام.
وأوضح أن الجولات المستمرة تهدف الى مراقبة السوق وتطبيق المخالفات بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات، مبيناً أن لجنة تنظيم وتوطين سوق الخضار والفواكه المركزي تعمل على إعادة ضبط الأسعار ومنع العمالة المخالفة، مؤكداً استمرار أعمال الرقابة على الحراجات؛ لمنع ظاهرة ممارسة بيع العمالة المخالفة.