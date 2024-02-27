استعداداً لرمضان.. "بيئة مكة" تكثّف جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام

وأكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في مناطق مكة المكرّمة كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة، حيث تتم الجولات بشكلٍ يومي لمراقبي مكاتب الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكلٍ مكثّف، والتأكّد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بوساطة الطبليات الملائمة، والتأكّد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة الجائلين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.