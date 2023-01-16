للتعريف بالفرص الواعدة.. انطلاق ملتقى "تطوير ممكنات صناعة التحلية" بالرياض

وافتتح "الفضلي"، معرض صناعة التحلية بالمملكة المُصاحب لفعاليات الملتقى، بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعدد من كبار مسؤولي الجهات والهيئات الحكومية، إضافة إلى رؤساء ومديري عدد من الجمعيات الدولية للمياه والشركات المحلية والعالمية.