مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية ناجحة لاستبدال مفصلي الركبة ويعيد الحركة لـ"سبعينية"

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بفضل الله، من إعادة القدرة على المشي لمراجعة في العقد السابع من العمر، بعملية دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة، وأنهت العملية الناجحة معاناتها المستمرة منذ سنوات، مع صعوبة الحركة والمشي وأداء المهام اليومية الاعتيادية. ذكر ذلك د. عبدالعزيز البراك استشاري جراحة العظام والمفاصل، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي أضاف أن المراجعة جاءت إلى المستشفى على كرسي متحرك، وهي تشتكي من ضعف شديد في الحركة، إضافة إلى الآلام الحادة، وفقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي والأرق، وضعف وتصلب العضلات المحيطة بالمفصل، وارتفاع درجة الحرارة وتصلب وتيبس المفصل.
وأضاف أن الفريق الطبي اطلع على ملفها الطبي، وأخضعها لعدة فحوصات دقيقة، شملت التصوير بالأشعة السينية الرقمية Digital X-rays والتحاليل المخبرية، وقد أوضحت النتائج وجود ميلان في الساقين وخشونة شديدة من الدرجة الرابعة في مفصلي الركبة.
وأوضح د. البراك أنه تم وضع خطة علاجية متكاملة، في الجزء الأول منها وتم استبدال مفصل الركبة اليسرى، ومن ثم في الجزء الثاني من الخطة تم استبدال مفصل الركبة اليمنى، واستغرقت العمليتان "120" دقيقة وتكللتا، ولله الحمد بالنجاح دون أية مضاعفات، حيث نقلت المراجعة مباشرة إلى جناح التنويم، واستطاعت المشي بعد العملية بساعات بمساعدة العلاج الطبيعي، وقد تلقت الرعاية الطبية الفائقة طوال أيام تنويمها، قبل أن تخرج إلى منزلها وهي بصحة جيدة، وعادت للمراجعة الطبية بالعيادة بعد عدة أسابيع وهي تمشي دون مساعدة، كما أنها تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها سابقاً.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية والدولية، في تخصص جراحة العظام وزراعة المفاصل والعمود الفقري، بأيدي مجموعة من أميز الكوادر الطبية، وباستخدام أحدث الأجهزة.