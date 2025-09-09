مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية ناجحة لاستبدال مفصلي الركبة ويعيد الحركة لـ"سبعينية"

وأوضح د. البراك أنه تم وضع خطة علاجية متكاملة، في الجزء الأول منها وتم استبدال مفصل الركبة اليسرى، ومن ثم في الجزء الثاني من الخطة تم استبدال مفصل الركبة اليمنى، واستغرقت العمليتان "120" دقيقة وتكللتا، ولله الحمد بالنجاح دون أية مضاعفات، حيث نقلت المراجعة مباشرة إلى جناح التنويم، واستطاعت المشي بعد العملية بساعات بمساعدة العلاج الطبيعي، وقد تلقت الرعاية الطبية الفائقة طوال أيام تنويمها، قبل أن تخرج إلى منزلها وهي بصحة جيدة، وعادت للمراجعة الطبية بالعيادة بعد عدة أسابيع وهي تمشي دون مساعدة، كما أنها تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها سابقاً.