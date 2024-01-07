"نأتي إليك" و"موجودين".. خدمات "الأحوال المدنية المتنقلة" في 10 مواقع بالمملكة

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها بمنطقة عسير اليوم للرجال والنساء في محافظة طريب لمدة أسبوع، ومركز سعيدة الصوالحة بمحافظة محايل عسير لمدة ثلاثة أيام؛ فيما تقدم خدماتها بمنطقة نجران يوم الأربعاء القادم للرجال في مقر إمارة نجران، وللنساء في محافظة خباش لمدة يومين لكل منهما، وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في وزارة الثقافة، وتستمر لمدة يومين.