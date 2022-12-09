رئيس المجلس الرئاسي الليبي: قمة الرياض محطة تاريخية لتعزيز العلاقات الصينية العربية

أكّد الرئيس محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة في العالم تتطلّب مرونة أكثر في تحديد مفهوم الشراكات الاقتصادية والابتعاد عن القوالب التقليدية، خاصة في ضوء ما توليه الصين من أهمية لعلاقتها بالعالم العربي، وما نتج عن هذا التوجه من تطور في العلاقات العربية الصينية منذ مؤتمر التعاون العربي الصيني عام 2004؛ حيث أصبحت الدول العربية الشريك الاقتصادي السابع للصين من حيث حجم التبادل التجاري، والمورد الأول للنفط الخام للاقتصاد الصيني.