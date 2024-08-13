تزامناً مع قرب عودة الطلاب.. لا يحق للمدرسة إجبار الطلاب على شراء الزي من بائع أو مورد محدد

نوهت الهيئة العام للمنافسة على المدارس بعدم إجبار الطلاب على شراء الزي من بائع أو مورد واحد، وبينت: "تقدر تشتريه حسب المواصفات المطلوبة من أي بائع تجزئة في السوق ولا يحق للمدرسة إجبارك"، جاء ذلك تزامنا مع قرب عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.