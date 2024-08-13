تزامناً مع قرب عودة الطلاب.. لا يحق للمدرسة إجبار الطلاب على شراء الزي من بائع أو مورد محدد

نوهت الهيئة العام للمنافسة على المدارس بعدم إجبار الطلاب على شراء الزي من بائع أو مورد واحد، وبينت: "تقدر تشتريه حسب المواصفات المطلوبة من أي بائع تجزئة في السوق ولا يحق للمدرسة إجبارك"، جاء ذلك تزامنا مع قرب عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.
وتفصيلاً؛ قالت: "اعرف حقك تقدر تشتري الزي المدرسي حسب المواصفات المطلوبة من أي بائع تجزئة في السوق، ولا يحق للمدرسة إجبارك على الشراء من مورد محدد".
ويعود يوم الأحد القادم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية. وتأتي عودة الطلاب والطالبات إلى مدارسهم، بعد أسبوع من عودة المعلمين والمعلمات وأسبوعين من عودة الإداريين والمشرفين.
وكانت إدارات التعليم قد بدأت بتجهيزات متكاملة في المناطق والمحافظات وفق خطط إستراتيجية يقوم عليها أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة في مختلف المراحل الدراسية بهدف ضمان سير العملية التربوية من بداية عودة يوم الأحد.