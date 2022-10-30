رئيس "أكسيونا" مبلوراً الأمن المائي لـ8 ملايين شخص: "نيوم" مثال للمدينة المستدامة

إن هذه المبادرة جهد دولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقد جمعت نساء من أكثر من 56 دولة في برنامج إرشادي يعمل على صقل مهارات القيادة. ويهدف هذا المشروع إلى بناء شبكة من 10000 امرأة تعمل في مجال العلوم خلال عقد من الزمن. ونعتقد أن العالمات في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعهن أن يساهمن كثيرًا في هذه المبادرة.