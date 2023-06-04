إفصاح و7 معايير.. "التقني والمهني" تطلق منظومة الامتثال لمنشآت التدريب الأهلي

وأكد نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة ومدير عام التدريب الأهلي المهندس عبدالرحمن المرواني، حرص المؤسسة على تنظيم سوق التدريب الأهلي بالمملكة، ورفع جودة وكفاءة مخرجاته، وتطبيق منظومة الامتثال الذي سيساعد المنشأة التدريبية الأهلية على ممارسات عمل مسؤولة وشفافة وعالية الكفاءة، ونمو الأعمال بشكل سليم ومستدام، وسيتيح الامتثال للقوانين والتشريعات والسياسات والإجراءات في العمليات اليومية؛ مما يسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة ومحمية وصحية.