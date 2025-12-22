مسجد بني أُنيف يوثق لحظة تاريخية لنزول النبي ﷺ في طيبة ويخلّد صلاته بين نخيل المدينة

ويُجسّد مسجد بني أُنيف عمق التاريخ النبوي، حيث ارتبط بموقف من مواقف السيرة النبوية، استُقبل فيه رسول الله ﷺ بمشاعر المحبة، فكان هذا الموضع شاهدًا على أول صلاة له فيه، ليُبنى المسجد لاحقًا وفاءً واعتزازًا بهذا الحدث الجليل.