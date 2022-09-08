مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تكشف النقاب عن آخر مستجداتها وتفاصيل الفعاليات الدولية القادمة

وأضاف السيد أتياس معلقًا على القمة: "في الوقت الذي يشهد فيه العالم فترة من التحول، ومع بدء ظهور نظام عالمي جديد، نعتقد أنه من الضروري فهم أولويات كل مجموعة ديموغرافية حول العالم. على مدى العامين الماضيين، واجه العالم العديد من التحديات التي تركت أثرًا على جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى تغييرات ملموسة في قيمنا وأولوياتنا.