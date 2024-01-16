لقطات من كاميرا المراقبة.. شاهد لحظة انفجار خزان وقود بـ"محطة تبوك"

رصد مقطع فيديو من كاميرا مراقبة محطة مشتقات بترولية كانت قد انفجرت قبل يومين، وأدّى ذلك إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، فيما باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية.