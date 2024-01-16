محليات
لقطات من كاميرا المراقبة.. شاهد لحظة انفجار خزان وقود بـ"محطة تبوك"
تسبّب في وفاة واحدة وإصابة عدد من الأشخاص
رصد مقطع فيديو من كاميرا مراقبة محطة مشتقات بترولية كانت قد انفجرت قبل يومين، وأدّى ذلك إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، فيما باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات النظامية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو لانفجار خزان الوقود، وهي لحظات رعب، كما وصفها مَن كانوا بالقرب من موقع الانفجار.
وكانت "سبق"، قد تابعت حادثة الحريق الكبير الذي وقع أمس الأول في محطة وقود في حي المروج بتبوك، وأدى إلى وفاة مواطن وإصابة ثمانية أشخاص.