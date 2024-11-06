توقعات بحالة ماطرة جديدة على أجزاء واسعة من شمال المملكة

من المتوقع حدوث تقلبات جوية على أجزاء واسعة من شمال المملكة ابتداءً من اليوم الأربعاء، من خلال حالة ماطرة جديدة، تتزامن مع اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة نحو المنطقة.
ووفق موقع "طقس العرب" فمن المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة فيما تبقى من نهار اليوم الأربعاء في شمال المملكة، بحيث تتكاثر السُحب الركامية، وتهطل زخات من الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل، وأجزاء من شرق تبوك، تترافق بالبرق والرعد وتساقط زخات البَرَد الكثيفة والمتراكمة في بعض المناطق، إضافة للرياح الهابطة القوية.
وقال الموقع: تشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى أن هذه التقلبات الجوية يُتوقع أن تستمر في ذات المناطق خلال الأيام القادمة وحتى ساعات المساء من يوم الجُمعة، فيما تزداد المؤشرات على سيطرة أجواء مستقرة في غالبية المناطق خلال الأسبوع القادم.