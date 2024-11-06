توقعات بحالة ماطرة جديدة على أجزاء واسعة من شمال المملكة

ووفق موقع "طقس العرب" فمن المتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة فيما تبقى من نهار اليوم الأربعاء في شمال المملكة، بحيث تتكاثر السُحب الركامية، وتهطل زخات من الأمطار على أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة حائل، وأجزاء من شرق تبوك، تترافق بالبرق والرعد وتساقط زخات البَرَد الكثيفة والمتراكمة في بعض المناطق، إضافة للرياح الهابطة القوية.