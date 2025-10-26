سديم "الجبار" يزين سماء رفحاء في مشهد فلكي بديع يوثق ولادة النجوم

وأضاف الفليح أن السديم يُعد من ألمع السدم في السماء، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، ويبعد عن الأرض حوالي 1,350 سنة ضوئية، موضحًا أن السنة الضوئية تعادل نحو 9 تريليونات كيلومتر، وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية.