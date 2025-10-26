سديم "الجبار" يزين سماء رفحاء في مشهد فلكي بديع يوثق ولادة النجوم

رُصد سديم الجبار (Orion Nebula) في سماء محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، في مشهد فلكي ساحر لأحد أشهر الأجرام السماوية وأكثرها جمالًا، حيث وثّق بعدسة دقيقة وسط ظروف جوية مناسبة سمحت بظهوره بوضوح لافت.
وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح، في تصريح لـ"واس"، أن سديم الجبار يُعد من السدم الانتشاريّة أو الإشعاعيّة، ويقع جنوب حزام كوكبة الجبار، مشيرًا إلى أنه سحابة كثيفة من الغاز والغبار نشأت عن انفجار نجمي قديم، ويُعرف بكونه مصنعًا لولادة النجوم القزمة.
وأضاف الفليح أن السديم يُعد من ألمع السدم في السماء، ويمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة، ويبعد عن الأرض حوالي 1,350 سنة ضوئية، موضحًا أن السنة الضوئية تعادل نحو 9 تريليونات كيلومتر، وهي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية.
وأشار إلى أن سديم الجبار يحظى بدراسة علمية واسعة لما يعكسه من تعقيد في التكوينات الكونية، وجمال بصري يأسر هواة الفلك والتصوير، مؤكدًا أنه سيكون مرئيًا بوضوح في سماء الجزيرة العربية خلال ليالي الشتاء والربيع، ضمن كوكبة الجوزاء التي تضم أيضًا سديم "رأس الحصان" وغيره من الأجرام البارزة لمحبي رصد السماء.