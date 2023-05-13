"الفضلي" يدشن مركز المكافحة الحيوية وإنتاج النحل الطنان

ويُعتبر تحقيق الأمن الغذائي في المملكة هدفًا رئيسيًّا من أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وأحد مستهدفات التحول الوطني، كما أن حماية الثروة النباتية التي تمثل ٨٠٪ من الغذاء من أبرز مسؤوليات قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها التي قد تؤدي إلى فقد ما يصل إلى ٤٠٪ من المحاصيل النباتية كل عام.