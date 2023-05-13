"الفضلي" يدشن مركز المكافحة الحيوية وإنتاج النحل الطنان

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز وقاء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم السبت بمقر الوزارة، مركز المكافحة الحيوية وإنتاج النحل الطنان، على هامش الاحتفال الذي يقيمه مركز وقاء بمناسبة اليوم الدولي للصحة النباتية بحضور نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، والمهندس أحمد بن صالح العيادة وكيل الوزارة للزراعة والمهندس أيمن الغامدي الرئيس التنفيذي لمركز وقاء.
ويُعتبر تحقيق الأمن الغذائي في المملكة هدفًا رئيسيًّا من أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة، وأحد مستهدفات التحول الوطني، كما أن حماية الثروة النباتية التي تمثل ٨٠٪ من الغذاء من أبرز مسؤوليات قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها التي قد تؤدي إلى فقد ما يصل إلى ٤٠٪ من المحاصيل النباتية كل عام.
وأكد المهندس أيمن الغامدي الرئيس التنفيذي لمركز وقاء، أن قطاع الصحة النباتية بالمركز يهدف إلى رفع كفاءة أدائه لبناء قدراته المؤسسية والبشرية والفنية والتشريعية والتنظيمية بمشاريع، ضمن مبادرات يجري تنفيذها وأخرى مستقبلية.
وأشار الغامدي إلى أن القطاع سيسعى من خلال مهامه إلى تطوير التدابير اللازمة للوقاية من دخول وانتشار الآفات النباتية الحجرية وذات الأثر الاقتصادي، ولأهمية المكافحة الحيوية في قطاع الصحة النباتية، والمكافحة الحيوية لإنتاج الأعداء الحيوية والنحل الطنان في منطقة القصيم؛ وهي من عناصر تطوير الإدارة المتكاملة للآفات وتعزيز المكافحة الحيوية وإنتاجها محليًّا.
وأكد أن المركز سيشجع المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعداء الحيوية؛ مبينًا أن القدرة الإنتاجية تصل إلى أكثر من ٤ مليارات عدو حيوي سنويًّا للسيطرة على الآفات بمساحة تبلغ 6 آلاف هكتار في البيوت المحمية المنتجة للخضروات، كما تبلغ القدرة الإنتاجية من النحل الطنان 38 ألف خلية سنويًّا تفي بتغطية مساحة ٢٠٠ هكتار من البيوت المحمية.
ولفت إلى أن المركز يطمح من خلال إنتاج الأعداء الحيوية محليًّا إلى الوصول إلى مراحل متقدمة في السيطرة على الآفات، عبر الحلول الفعالة الخاضعة للتطوير المستمر، حتى تصبح نموذجًا يلهم العالم في القطاع الزراعي في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.