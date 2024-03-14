تطبقها "الجمارك".. مبادرة "الفسح خلال ساعتين" تنال الإشادة من منظمة الجمارك العالمية

ونشرت المنظمة تقريرًا مفصلًا يستعرض مراحل تطبيق المبادرة، وجهود التحول الرقمي والتنسيق والتعاون المتواصل بين الجهات المعنية التي أسهمت في نجاح المبادرة، كما ذكر التقرير أن عمليات تخليص الشحنات المستوردة من خلال الموانئ بالمملكة كانت قبل خمس سنوات عمليةً طويلةً قد تستغرق من المستوردين ما يصل إلى 12 يومًا وفي المتوسط 8 أيام، وهو ما يؤكد جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز مرونة عمليات الاستيراد والتصدير لتيسير التجارة في المملكة عبر مبادرة الفسح خلال ساعتين.