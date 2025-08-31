محليات

بالصور .. "سبق" ترصد انطلاق الدراسة في مدارس الطائف .. وعودة أكثر من 270 ألف طالب وطالبة

استُقبلوا بالورود والحلوى
عاد اليوم الأحد 8 ربيع أول 1447 هـ ، أكثر من 270 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1700 مدرسة في الإدارة العامة للتعليم بالطائف ، وذلك بعد إجازتهم الصيفية، وبمتابعة مباشرة من مديري ومديرات المدارس.

ووسط استعدادات عالية سخرتها إدارات المدارس تم استقبال الطلاب بالورود والحلوى ، وتسليم الكتب ، وانطلقت الدراسة ، فيما وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على متابعة العودة للدراسة في مدرسة عبد الله بن عمرو بن العاص ، وشاهد الطابور الصباحي وبرنامج الأسبوعي بمشاركة أولياء الأمور مثمناً تعاونهم مع إدارة المدرسة .

واستقبلت ابتدائية الامام البخاري طُلابها بالورود والحلوى ، وبعض العبارات التربوية المُحفزة ابتهاجًا ببدء العام الدراسي الجديد ، فيما ألقى مدير المدرسة حامد بن ضيف الزايدي كلمةً توجيهية لأبنائه الطُلاب ، حاثًا إياهم بالانضباط والبدء الفعلي مع أول يوم دراسي .

هذا وشهدت مدارس الطائف ابتهاجًا وفرحًا من قبل الأبناء الطُلاب كذلك الطالبات بعد عودتهم لمقاعد الدراسة ، يحملون آمالهم وطموحاتهم لإكمال مسيرتهم التعليمية وسط استعدادات متكاملة وفي ظروفٍ مهيأة لمراحل تعليمية مميزة.

الطائف
تعليم الطائف

