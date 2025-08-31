بالصور .. "سبق" ترصد انطلاق الدراسة في مدارس الطائف .. وعودة أكثر من 270 ألف طالب وطالبة

ووسط استعدادات عالية سخرتها إدارات المدارس تم استقبال الطلاب بالورود والحلوى ، وتسليم الكتب ، وانطلقت الدراسة ، فيما وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على متابعة العودة للدراسة في مدرسة عبد الله بن عمرو بن العاص ، وشاهد الطابور الصباحي وبرنامج الأسبوعي بمشاركة أولياء الأمور مثمناً تعاونهم مع إدارة المدرسة .