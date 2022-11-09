بـ324 مليون ريال.. توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بين بنك الجزيرة والشركة الخليجية الأولى

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال "المهيد": تعد هذه الاتفاقية امتدادًا للعلاقة المثمرة لأكثر من 14 عامًا؛ تماشيًا مع استراتيجية البنك للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".