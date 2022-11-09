بـ324 مليون ريال.. توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بين بنك الجزيرة والشركة الخليجية الأولى

وقع بنك الجزيرة والشركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولات، اتفاقية تسهيلات ائتمانية، بقيمة 324 مليون ريال سعودي.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الجزيرة حلولًا تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمشروع الدرعية "سكوير 2"، وذلك وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.
ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة للشركة الخليجية الأولى وليد بن عبدالحميد البكوش، ونائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية لبنك الجزيرة سامي بن جدعان المهيد، وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 08 نوفمبر 2022 م، في مقر إدارة بنك الجزيرة بالعاصمة السعودية الرياض.
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال "المهيد": تعد هذه الاتفاقية امتدادًا للعلاقة المثمرة لأكثر من 14 عامًا؛ تماشيًا مع استراتيجية البنك للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
من جانبه، أشاد "البكوش" بإبرام الاتفاقية، معتبرًا أنها تأتي تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية مع بنك الجزيرة، والتي تهدف الشركة من خلالها إلى تطوير أعمالها ومتابعة المسيرة الناجحة والمساهمة الفعالة في المشاريع النوعية بالمملكة.