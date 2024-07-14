فرص وظيفية ونهضة تنموية.. 6 آلاف عقد استثماري تشهدها مدن ومحافظات الشرقية

وأبانت أن مدينة الدمام استحوذت على معظم المشاريع والعقود والفرص والاتفاقيات الاستثمارية والتي يأتي أبرزها: استثمار مركز الملك عبدالله الحضاري، وتطوير كورنيش الدمام، وجزيرة المرجان، ومشروع للأنشطة البحرية، ومشروع بالتعاون مع شركة الترفيه (سفن) التابع لصندوق الاستثمارات، وفرصة استثمارية بمجال حقوق التسمية والرعاية بكورنيش الدمام، ومشاريع تطوير البنية التحتية والمخططات بالدمام، ومجموعة من المخططات الصناعية والخدمية والمرادم ومصانع التدوير بالاتفاق مع شركة (سرك) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى عدد من المشاريع في المنتجعات والنقل والتاكسي البحري لربط مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمرافئ والمراسي البحرية والتي ستحدث نقلة نوعية ومميزة في خدمات الترفيه والسياحة والأنشطة البحرية والبنية التحتية وسلامة البيئة والصناعة مما يدعم عناصر جودة الحياة.