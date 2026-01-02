جواو فيلكس: الشعب السعودي مذهل.. في النصر لدينا هدف محدد بوضوح

قال البرتغالي جواو فيلكس إنه استسلم أمام رغبة نادي النصر به، في حديث خاص لقناة الدوري السعودي للمحترفين عبر يوتيوب.
وتحدث فيلكس الهداف الثابت لدوري روشن السعودي منذ الجولة الأولى حتى الـ 12، في حوار شيّق للغاية عن دوافع انضمامه لنادي النصر وعن حياته في السعودية، وتأثير وجوده مع مواطنه كريستيانو رونالدو في الفريق نفسه، وعن فريق النصر.
الانضمام للنصر
قال فيلكس عن انضمامه للنصر "أحد الأسباب التي جعلتني أتواجد هنا هو رغبة النادي الكبيرة في ضمي".
وأضاف فيلكس إنه قبل أن يتواصل معه النصر كان يفكر بإخلاص في العودة لبنفيكا البرتغالي "الحقيقة هي أنني كنت قريباً من العودة لنادي بنفيكا في الصيفيات الثلاث الماضية، وكانت هذه رغبتي دائماً وأخبرت بها وكلائي، لكن لم تكن هناك رغبة جادة من جانب النادي (بنفيكا)".
وزاد "جاء نادي النصر في هذا الميركاتو الأخير برغبة وطموح أكبر، وعندما يكون الأمر كذلك، لا يمكننا الرفض".
عن السعودية
كشف النجم البرتغالي عن زيارته السابقة إلى السعودية مع عائلته "لقد جئت إلى هنا قبل عام أو عامين لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلتي، وأعجبني المكان كثيراً حينها".
وأضاف: "الآن أستمتع تماماً وأنا أعيش هنا، المكان الذي أعيش فيه رائع، وأنا محاط بأشخاص أعرفهم، والشعب هنا مذهل. والمدينة يتوفر فيها كل ما يحتاجه الشخص، وبها مطاعم جيدة جداً وأنا مُحب للطعام الجيد".
عن كريستيانو رونالدو
أكد فيلكس أهمية وجود قائده في منتخب بلاده معه في فريق النصر "بالتأكيد وجود كريستيانو زميلًا في الفريق هو أمر رائع دائماً بسبب كل ما يقدمه للمجموعة والدروس التي نتعلمها منه. إنه قدوة لجميع اللاعبين تقريباً فيما يخص العمل والتفاني".
وزاد: "وجوده بجانبنا يجعلنا لاعبين أفضل وأكثر احترافية، وهذا أمر مهم جداً اليوم. ورؤيته وهو في سن الأربعين يفعل ما يفعله يمنحنا حافزاً إضافياً".
عن النصر
أبدى فيلكس ثقة كبيرة في رباعي المقدمة بالنصر، وقال: "لدينا مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة، ليس فقط في السن بل في التجارب الكروية؛ لاعبون مثل كريستيانو، إنيغو، وبروزوفيتش يجلبون لنا الكثير من الخبرة".
وأضاف: "عندما نلعب نحن الأربعة معاً (في الهجوم) ونكون في مستوانا، نصبح فعلياً غير قابلين للإيقاف هنا في السعودية".
وأشار فيلكس بشكل خاص إلى مباراة الاتحاد في الجولة الرابعة، قائلًا: "إذا لعبنا كما فعلنا في مباراتنا أمام الاتحاد (التي فزنا بها 2-0)، يمكننا بكل تأكيد الفوز بالدوري".
وقال فيلكس عن أهدافهم في النصر "توقعاتنا عالية ولدينا هدف محدد بوضوح؛ نحن نعرف جودة فريقنا وأهمية العمل الجماعي".
رسالته للاعبين
دعا جواو فيلكس زملاءه في المهنة إلى الاستمتاع بكرة القدم، وقال: "استمتعوا بكرة القدم لأقصى حد، لأن كل شيء يمر بسرعة كبيرة؛ بالأمس كان عمري 19 عاماً وفزت بجائزة الفتى الذهبي، والآن عمري 26 عاماً".
وقال في تأكيده لما دعا إليه: "اعملوا من أجل أهدافكم، ولكن قبل كل شيء استمتعوا بكل لحظة، وبكل تدريب، وبكل مباراة".