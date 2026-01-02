جواو فيلكس: الشعب السعودي مذهل.. في النصر لدينا هدف محدد بوضوح

وأضاف فيلكس إنه قبل أن يتواصل معه النصر كان يفكر بإخلاص في العودة لبنفيكا البرتغالي "الحقيقة هي أنني كنت قريباً من العودة لنادي بنفيكا في الصيفيات الثلاث الماضية، وكانت هذه رغبتي دائماً وأخبرت بها وكلائي، لكن لم تكن هناك رغبة جادة من جانب النادي (بنفيكا)".