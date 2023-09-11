صُودر المصيد وبِيع في مزاد.. ضبط 45 سمكة قرش محظور صيدها بالقنفذة

وفي التفاصيل، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي، أنه تم ضبط 45 سمكة قرش "محظور صيدها" بحوزة صيادين بمركز رأس محيسن شمال محافظة القنفذة، وذلك بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة.