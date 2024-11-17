عقوبتها 3 آلاف ريال.. "الأمن البيئي" يضبط مخالفين أشعلوا النار بأماكن غير مخصصة

واصلت القوة الخاصة للأمن البيئي جهودها المكثفة للحفاظ على البيئة وحمايتها من السلوكيات المخالفة التي تهدد سلامة الغطاء النباتي.
وفي التفاصيل، تمكنت الدوريات البيئية، المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات للوصول إلى المناطق الوعرة بسهولة، من ضبط عددٍ من المخالفين الذين قاموا بإشعال النار في مواقع غير مخصصة لذلك، مما يشكل خطرًا على البيئة والنباتات الطبيعية.
وأكدت القوة أن مثل هذه المخالفات تعد انتهاكًا للأنظمة البيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وتطبيق الغرامات المقررة التي تصل إلى 3000 ريال لكل حالة مخالفة.
ودعت القوة الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، وعدم إشعال النار إلا في الأماكن المخصصة والمعدة لهذا الغرض، تجنبًا للإضرار بالبيئة والتعرض إلى المساءلة القانونية.
وأوضحت أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، وأن التعاون مع الجهات المعنية يُسهم في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وبث سناب وزارة الداخلية مقاطع حية لضبط عددٍ من المخالفين.