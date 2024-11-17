عقوبتها 3 آلاف ريال.. "الأمن البيئي" يضبط مخالفين أشعلوا النار بأماكن غير مخصصة

وفي التفاصيل، تمكنت الدوريات البيئية، المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات للوصول إلى المناطق الوعرة بسهولة، من ضبط عددٍ من المخالفين الذين قاموا بإشعال النار في مواقع غير مخصصة لذلك، مما يشكل خطرًا على البيئة والنباتات الطبيعية.