"السلمان": القضاء العادل والقيادة الحكيمة اقتصَّا لأهالي الضحايا في "عملية الأحساء"

وأضاف "السلمان" في حديثه لـ"سبق" بعد أن أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة بجانٍ، والقتل تعزيرًا لأربعة جناة في المنطقة الشرقية؛ نفَّذوا عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء؛ نتج منها مقتل خمسة وإصابة آخرين، وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار العبادة: إن تطبيق حد الحرابة في كل إرهابي عبث بأمن الوطن هو طريق لاستتباب الأمن والأمان للمواطن، وكل من يعيش على تراب السعودية، التي كفلت له القيادة الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية العيش الرغيد؛ إذ يهمهم بالدرجة الأولى الحفاظ على أمن هذا البلد الأمين.