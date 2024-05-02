"سدايا" تدرّب 25 من قادة "الموارد البشرية" في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

ويتناول البرنامج موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في مقدمتها مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية وعلاقتها بمشروعات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى موضوعات الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال معرفة المبادئ والسياسات والممارسات، بالإضافة إلى تحديد المخاطر والحد منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.