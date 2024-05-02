"سدايا" تدرّب 25 من قادة "الموارد البشرية" في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

نظّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" -ممثلةً في أكاديميتها- برنامجًا تدريبيًّا يستهدف تعزيز قدرات 25 من قيادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مدى 5 أيام في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ضِمن جهودها في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال التقني المتقدم على أيدي خبراء في الذكاء الاصطناعي.
ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات الوطنية من وضع وتنفيذ استراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعات جهاتهم، وتعزيز دورهم في ذلك؛ فضلًا عن مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؛ حيث يشمل البرنامج التدريبي جلساتٍ مكثفة وورش عمل تفاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويتناول البرنامج موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في مقدمتها مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية وعلاقتها بمشروعات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى موضوعات الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال معرفة المبادئ والسياسات والممارسات، بالإضافة إلى تحديد المخاطر والحد منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
ويأتي تنظيم البرنامج في إطار اهتمام "سدايا" برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها عام 2019م العملَ على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المختصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لهما من تنظيم وتطوير وتعامل.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و"سدايا" قد وقّعتا عام 2021م أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات والذكاء الاصطناعي.