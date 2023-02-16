تدشين وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى الولادة ببيشة

وأضافت، أن مناظير الجهاز الهضمي تعد من التقنيات الحديثة الفعالة المستخدمة في التشخيص البصري الدقيق، للعديد من أمراض الجهاز الهضمي، باستخدام كاميرا صغيرة تثبت في أنبوبة طويلة تدخل إلى الجهاز الهضمي، كما تُستخدم في علاج بعض الأمراض أيضًا وأخذ خزعة عند الحاجة لذلك.