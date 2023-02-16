تدشين وحدة مناظير الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى الولادة ببيشة

أعلنت "صحة بيشة"، بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الولادة والأطفال، أمس الأربعاء.
وأوضحت، أنه جرى تجهيز وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، وجرى استقبال حالتين، الأولى تعاني من آلام وتشنجات في المعدة، والأخرى من استفراغ مستمر.
وقالت "صحة بيشة": تم عمل المنظار للحالتين والوصول للتشخيص الطبي الدقيق وصرف الأدوية اللازمة من قبل الطبيب الزائر استشاري جهاز هضمي أطفال، والذي تم التعاقد معه من خلال برنامج الأطباء الزائرين.
وأضافت، أن مناظير الجهاز الهضمي تعد من التقنيات الحديثة الفعالة المستخدمة في التشخيص البصري الدقيق، للعديد من أمراض الجهاز الهضمي، باستخدام كاميرا صغيرة تثبت في أنبوبة طويلة تدخل إلى الجهاز الهضمي، كما تُستخدم في علاج بعض الأمراض أيضًا وأخذ خزعة عند الحاجة لذلك.
يذكر أنه خلال شهر يناير الماضي، استقبلت "طوارئ المستشفى" 4509 مستفيدين، وخدمات العيادات الخارجية 4741 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المنومين بالمستشفى 887 مريضًا، وأجريت 487 عملية جراحية.